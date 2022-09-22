В Удмуртии с начала года зарегистрировано 62 случая мошенничества под предлогом оказания интимных услуг

В Удмуртии с начала 2022 года в полицию обратились 62 жертвы мошенничества под предлогом оказания услуг интимного характера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии с начала 2022 года в полицию обратились 62 жертвы мошенничества под предлогом оказания услуг интимного характера. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, ущерб от подобного рода преступлений превышает 1 миллион рублей.

«При этом необходимо понимать, что большая часть потерпевших не обращаются в органы внутренних дел, учитывая личный характер произошедшего», - отметили в ведомстве.

Так, в полицию обратился 52-летний электромонтер из Сарапула. Мужчина решил воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг, выбрал понравившуюся анкету и позвонил по указанному в ней номеру. Ему ответил мужчина, представившийся администратором, и сообщил, что нужно внести предоплату в размере 2,5 тысяч рублей. Далее он несколько раз перезванивал потерпевшему и под разными предлогами убедил перевести в общей сумме более 5 тысяч рублей.

Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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