В подвалах жилых домов в Ижевске обнаружили 3 нелегальных казино

В ходе обысков правоохранители изъяли 18 системных блоков с установленным на них игровым оборудованием. Фото: УМВД России по Удмуртии

В Ижевске в подвалах жилых домов Ленинского и Индустриального районов города обнаружили 3 нелегальных игорных заведения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Все залы располагались в подвальных помещениях жилых домов. Неприметные входы были оборудованы массивными железными дверями. Для того, чтобы проникнуть в каждое из помещений, сотрудникам силовых подразделений пришлось использовать специальные средства и взламывать двери», - говорится в сообщении.

Преступный бизнес организовал 29-летний ранее судимый местный житель. Еще трое ижевчан выполняли роль администраторов, собирающих деньги с клиентов и выдающих им специальные коды для азартных игр.

В ходе обысков правоохранители изъяли 18 системных блоков с установленным на них игровым оборудованием, деньги и черновые записи. Всех участников преступной группы задержали; троих водворили в изолятор временного содержания, а одного из администраторов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ - «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору».

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