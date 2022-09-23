Куда пропали проекционные переходы в Ижевске

Ранее подобные переходы были установлены для предотвращения ДТП в темное время суток Фото: правительство Удмуртии

«Куда пропал проекционный пешеходный переход на перекрестке Пушкинской и Кулаковой? Летом открывали, но уже давно не светят», – с таким вопросом обратился в редакцию «Комсомолки» читатель Евгений.

Напомним, еще в августе пресс-служба правительства Удмуртии сообщила об открытии специальных приборов, способных проецировать дорожную разметку на дорогу в темное время суток. Они были установлены на перекрестке ул. Пушкинской и ул. Кулаковой, а также напротив дома № 68 по ул. Баранова .

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Ижевска, такие проекционные переходы были установлены в качестве презентации.

«В настоящее время рассматривается вопрос о введении в эксплуатации таких проекционных переходов в Ижевске», – говорится в ответе.

Помимо этого до конца строительного сезона, администрация собирается устранить дефекты на перекрестке ул. Пушкинской и ул. Лихвинцева. Там необходима замена светодиодной ленты перед пешеходным переходом.

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