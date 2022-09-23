В Удмуртии за сутки выявили 1155 новых случаев COVID-19, скончалась 62-летняя женщина

Выздоровели 505 человек Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1155 новых случаев заболевания коронавирусом (днем ранее – 1010), в ковид-стационары госпитализировано 55 человек. Об этом утром 23 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 7 586 тестов на коронавирус, выявлено 1155 новых случаев. В числе заболевших 201 ребёнок до 14 лет, 211 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизнь 62-летней пациентки. Выздоровели 505 человек.

На утро 23 сентября 7 593 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 332 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 34 человека - в тяжелом состоянии, из них 12 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 199 554 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 180 012 пациентов выздоровели. 4 076 человек скончались, из них 3 879 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 909 жителей региона, из них 562 058 получили второй компонент. 232 873 человека прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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