В Удмуртии двое пьяных мужчин угнали и сожгли автомобиль 72-летнего пенсионера

Фото: УМВД России по Удмуртии

В Ижевске Удмуртии двух молодых людей 1996 и 2002 года рождения, подозреваемых в угоне автомобиля 72-летнего жителя поселка Кез. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

«Сотрудникам полиции потерпевший сообщил, что собирался ехать на рыбалку, оставил машину открытой у дома на некоторое время, а когда вышел – транспортного средства на месте не оказалось. Спустя несколько часов угнанный автомобиль был обнаружен в Балезинском районе, с выбитыми стеклами и полностью сгоревший», – говорится в сообщении.

Установлено, что нетрезвые подозреваемые, увидев автомобиль, проникли внутрь, завели его без ключей и выехали из Кеза в сторону Балезино. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет. Так как дальше автомобиль ехать не мог, подозреваемые подожгли его и скрылись.

Все свои действия молодые люди снимали на телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ – «Угон». По этой статье злоумышленникам грозит до 7 лет колонии. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по факту уничтожения чужого имущества.

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