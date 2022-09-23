В Удмуртии грибник заблудился в лесу, испугавшись лося

Фото: vk.com/pssur

В Глазовском районе спасатели вывели из леса заплутавшего грибника. Как сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте», мужчина заплутал, испугавшись лося, которого увидел неподалеку от места сбора грибов.

«Быстро покидая территорию, на которой было животное, мужчина потерял ориентир, а когда понял, что заблудился, обратился за помощью», – говорится в сообщении.

Спасатели поисково-спасательного отряда Глазова выехали на место и вывели грибника из леса при помощи сирены.

Отметим, это не первый подобный случай в Глазовском районе в этом месяце. В начале сентября в лесу под северной столицей республики спасли заблудившегося мужчину 1950 года рождения. К тому времени грибник так устал, замерз и промок под дождем, что уже не мог передвигаться самостоятельно.

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