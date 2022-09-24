Врач рассказал, сколько лука и чеснока можно съесть без ущерба для здоровья

Лук и чеснок стимулируют выделение желчи и раздражают стенки желудочно-кишечного тракта
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Лук и чеснок стимулируют выделение желчи и раздражают стенки желудочно-кишечного тракта, потому злоупотреблять ими не стоит. Об этом в беседе с RT рассказал врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.
«Будучи уверенными в целебных свойствах чеснока и лука, люди считают эти продукты абсолютно полезными: чем больше съешь, тем лучше. На деле луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни», — заявил он.
По словам специалиста, нужно употреблять 70—100 г в сутки в несколько приемов пищи.
Также врач подверг сомнению эффективность использования лука и чеснока в качестве средства дезинфекции воздуха.
«Для этой же цели существовала практика вешать на шею детям марлевый мешочек с чесноком. Однако научные исследования на эту тему неубедительны или эффект от ингаляций достоверно неясен. Поэтому современная медицина скептически относится к подобным методам защиты от ОРВИ», — подчеркнул он.
Также Брыкин призвал не заталкивать экстракт лука или чеснока в нос или рот.
«Такое народное средство угрожает ожогом слизистых оболочек и может привести к обратному эффекту. Лук и чеснок содержат фитонциды, которые подавляют развитие патогенных вирусов и бактерий, а также иммуномодулирующие и иммуностимулирующие компоненты. При этом продукты не являются самодостаточным средством укрепления иммунитета и лечения респираторных заболеваний — их следует рассматривать как важные элементы здорового питания, как источники витаминов С и группы B, фосфора, марганца, молибдена, селена», — заключил специалист.
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