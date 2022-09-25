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Общество25 сентября 2022 7:55

В Удмуртии ночью 26 сентября 2022 года ожидается ухудшение погодных условий

Обещают сильный дождь
Ирина Шутова
Сильный дождь и усиление ветра прогнозируют синоптики в Удмуртии. Фото: архив

Сильный дождь и усиление ветра прогнозируют синоптики в Удмуртии. Фото: архив

Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что ночью 26 сентября 2022 года по республике может пройти сильный дождь. С вечера 25 сентября местами по региону обещают усиление восточного ветра. Его порывы могут достичь 16-18 м/с.

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