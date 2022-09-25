В Ижевске бывшему начальнику центра организации работы железнодорожных станций грозит до 15 лет тюрьмы за получение крупной взятки

На данный момент на его имущество и деньги наложен арест. Фото: Мария Бакланова

В суд Ижевска направлено уголовное дело бывшего начальника Ижевского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением. Его обвиняют в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Было установлено, что с 30 января 2019 года по 11 января 2022 года мужчина получил взятку в размере 4,1 млн рублей. Заплатили ему представители трех юридических лиц.

За круглую сумму денег он должен был ускорять предоставление железнодорожного подвижного состава для перевозки грузов.

На данный момент на его имущество и деньги наложен арест на сумму более 3 млн рублей.

Теперь ему грозит до 15 лет лет тюрьмы.

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