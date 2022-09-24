Фотофакт: в Ижевске начали сносить остановку «Госархив»

В Ижевске начали сносить остановку общественного транспорта «Госархив» на улице Первомайской Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске начали сносить остановку общественного транспорта «Госархив» на улице Первомайской. Об этом сообщают очевидцы.

Фото: Захарова Анастасия

«Остановку сносят в сторону Ракетной», - сообщает читательница Анастасия.

В сентябре прошлого года сообщалось, что здесь установят новый остановочный павильон.

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