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Общество24 сентября 2022 15:28

Фотофакт: в Ижевске начали сносить остановку «Госархив»

В Ижевске сносят остановку «Госархив»
Авторы (2):
Анастасия Захарова
Дмитрий Коренев
В Ижевске начали сносить остановку общественного транспорта «Госархив» на улице Первомайской

В Ижевске начали сносить остановку общественного транспорта «Госархив» на улице Первомайской

Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске начали сносить остановку общественного транспорта «Госархив» на улице Первомайской. Об этом сообщают очевидцы.

Фото: Захарова Анастасия

Фото: Захарова Анастасия

«Остановку сносят в сторону Ракетной», - сообщает читательница Анастасия.

В сентябре прошлого года сообщалось, что здесь установят новый остановочный павильон.

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