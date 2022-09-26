Число погибших при стрельбе в школе №88 Ижевска выросло до 13 человек

Число погибших при стрельбе в школе №88 в Ижевске выросло до 13 человек

Число погибших при сегодняшней стрельбе в школе №88 в Ижевске выросло до 13 человек, в из них 7 детей. Об этом сообщили в пресс-службу СК РФ.

Напомним, утром 26 сентября неизвестный мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, ворвался в здание школы и открыл стрельбу по учителям и детям, после чего покончил с собой. Документов при нем не было, его личность устанавливается.

Информация по погибшим и раненым уточняется. Телефон горячей линии для родственников 8-800-100-24-47.

UPD: число погибших достигло 15 человек. Среди них 11 детей и 4 взрослых. Всего пострадали 39 человек.

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Опубликованы фото и видео с места стрельбы в школе в Ижевске