Детский омбудсмен России встретилась с пострадавшими в результате нападения на школу № 88 Ижевска

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова прибыла в Ижевск и пообщалась с пострадавшими при вооруженном нападении на школу № 88 Ижевска детьми и их родителями. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Мы понимаем, что все находятся в шоке. Дальше потребуется адресная помощь по разным вопросам », – прокомментировала Мария Львова-Белова.

По ее словам, уже вся медицинская помощь оказана, и дальше необходимо озаботиться душевным состоянием пострадавших, поскольку люди все еще находятся в шоковом состоянии и только начинают осознавать произошедшее.

«С одной мамой мы общались. К ней только сейчас приходит осознание, что она могла потерять своего ребенка. Мальчик-первоклассник разговаривает шепотом: у него на глазах погибли трое одноклассников и, как он сказал, любимая учительница по рисованию. Впереди ему предстоит работать со специалистами», – рассказала детский омбудсмен.

По итогам встречи с пострадавшими часть проблем взяли на контроль.

Уже завтра утром спецборт МЧС повезет группу детей на лечение в Москву.

«Откуда оружие у этого человека и почему человек с диагнозом «шизофрения», с уже с двумя прецедентами агрессивного поведения не прошел принудительное лечение? С этим будут разбираться силовые структуры. Сейчас важно понять, что должна быть культура освещения подобных событий, чтобы не подпитывать славу этих нелюдей, которые совершают страшные преступления. Мы понимаем, что это одна из важных составляющих, есть даже предложение коллег не называть их имена», – поделилась Львова-Белова.

По ее мнению, работа над выявлением таких элементов в обществе должна быть конструктивной. Так же важно оперативно и своевременно передавать силовым структурам информацию о лицах, которые находятся на лечении, учете и могут причинить вред людям и обществу.

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