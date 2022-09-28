Александр Бречалов рассказал об индивидуальном подходе к каждому мобилизованному гражданину в Удмуртии

На данный момент в Удмуртии существенная часть мобилизованных людей - добровольцы. Фото: архив

Региональная комиссия по проведению частичной мобилизации в Удмуртии рассматривает каждого призывника в индивидуальном порядке. Это делается для того, чтобы не нарушить закон и разобраться в ситуации каждого человека. Об этом сообщил во время своего выступления глава республики Александр Бречалов.

«Потому что все просто невозможно прописать ни в одном нормативном документе. Ситуации бывают самые разные. Очень много случаев, требующих отдельного внимания. Более того, считаю правильным, что мы выбрали работу в ручном режиме, потому что уже есть ситуации, когда надо менять решения, они очевидны. Безусловно, каждый случай индивидуален, о каждом я знаю лично», – отметил Бречалов.

Глава республики также заявил, что на данный момент в Удмуртии большая часть мобилизованных людей - добровольцы, которые отслужили в армии и имеют боевой опыт.

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