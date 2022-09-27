«Первый день, как пришел в школу с больничного». В ижевской школе погиб 14-летний Никита И.

Никита сидел за первой партой из-за проблем со зрением. Когда преступник зашел в класс, он выстрелил в него первым. Фото: предоставлено родными

В ижевской школе № 88 погиб 14-летний Никита И. В их классе № 403 на четвертом этаже завершилась кровавая бойня, которую устроил Артем Казанцев. Урок у ребят вела учитель английского – 57-летняя Маргарита Сахарных. Она услышала шум в коридоре и вышла проверить, что происходит. Там столкнулась лицом к лицу с убийцей, который застрелил педагога в упор, а потом зашел в класс к девятиклассникам.

– Здесь была только половина класса Никиты, – рассказывает его дедушка Сергей Кулаков. – У второй был немецкий. У Никитки были небольшие проблемы со здоровьем – носил очки, поэтому сидел на первой парте, как тут и надо. Когда убийца зашел в класс, то в первую очередь выстрелил именно в него. Шансов выжить у него не было: одна пуля попала в лицо – прошла через всю голову, вторая – под лопатку, вышла около сердца.

26 сентября – первый день, когда Никита вышел в школу после больничного. На учебу он собирался, как на праздник. Фото: предоставлено родными

Казанцев метил в голову своих жертв: у большинства ребят ранения именно в эту часть тела. В классе английского он застрелил сразу пять человек. По словам одноклассника Никиты, ребята спрятались в одной куче в классе, но убийца нашел их. Много раз стрелял и перезаряжал пистолеты. А потом покончил с собой.

– Один мальчишка успел выскочить, но был в таком состоянии, что путался в показаниях: жив Никита или нет, увезли его в больницу или нет.

Воспоминания деда о том днем льются рекой боли. Он с супругой Любовью Яковлевной около года назад переехал в Ижевск из Кировской области, поближе к детям и внукам.

– Мы, можно сказать, из-за Никитки и переехали, поддержать его, в семье у дочери было не все гладко, – продолжает Сергей Николаевич. – В тот день дочь Аля звонит и говорит: «Пап, говорят, в школе у Никиты стрельба». А мы с дачи как раз в город возвращались. Через 20 минут приехали на место, а там уже все отцеплено.

Дедушка ласково называет своего внука Никиткой. Вместе им нравилось разговаривать об истории и политике. Фото: предоставлено родными

Мама Никиты вместе с братом Сашей поехали сразу в Республиканскую больницу, куда увозили раненных из школы. Сказали, что есть двое, чья личность не установлена.

– Мы все до последнего надеялись. А в пять вечера уже нашли Никитку в морге.

Тот день был для Никиты первым после больничного, где он пробыл почти неделю. Собирался в школу, как на праздник, – белая рубашка, брючки, купленные на 1 сентября туфли.

– Он навел в своей комнату идеальный порядок. Все прибрал, по полочкам разложил. Утром заправил кровать, хотя раньше мог этого и не сделать. Было ощущение, что он куда-то собирается и надолго. В коридоре на велосипед положил шляпу и галстук, матери сказал: «Это мой образ. Пусть он пока будет здесь». Вот так здесь и осталось все, как напоминание о нем.

Никита И. – обычный 14-летний подросток. Дружил с одноклассниками, любил физкультуру и вести с дедом разговоры о политике и истории. О далеком будущем не загадывал. Также еще не решил, кем хочет быть.

Напомним, трагедия в ижевской школе №88 произошла 26 сентября. Бывший ученик Артем Казанцев расстрелял охранников, учителей и детей, среди которых много первоклассников. Его жертвами стали 17 человек, более 20 ранены.

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