Вторая группа мобилизованных из Удмуртии отправится в учебные центры

27 сентября из военкомата на улице Зенитной в Ижевске отправится вторая партия мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации Фото: Константин ИВШИН

27 сентября из военкомата на улице Зенитной в Ижевске отправится вторая партия мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом «КП-Ижевск» рассказали в Военном комиссариате Удмуртии.

Планируется отправка около 40 человек, в основном ижевчан. Есть среди них и добровольцы.

В среднем на сборы давали три дня. Обучение будет проходить в Саратовской области. В военкомате рассказали о критериях мобилизации на сегодняшний день: 1-я категория, 1-й разряд, возраст до 35 лет, служба не менее года или же опыт горячих точек.

Отдельно отмечается, что заявки добровольцев рассматривают в приоритетном порядке. На них критерии по боевому опыту и возрасту не распространяются.

Ранее из столицы Удмуртии отправились первые 10 мобилизованных.

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