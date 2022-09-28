Устроивший стрельбу в школе № 88 в Ижевске Артем Казанцев более 10 лет наблюдался в психбольнице

Нападавший пришел в свою бывшую школу, которую хорошо знал Фото: Олег ЗОЛОТО

28 сентября на радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) и на YouTube-канале IZHLIFE состоялся радиомарафон, посвященный страшной трагедии в ижевской школе № 88. Участие приняли журналисты, чиновники и эксперты. Они обсудили возможные причины произошедшего и поговорили о том, как не допустить повторения в будущем.

Одним из гостей прямого эфира стал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. В 2021 году он освещал аналогичные трагедии в Казани и Перми. Спецкор отметил, что у стрельбы в Ижевске много совпадений именно с казанским случаем.

«В обоих случаях нападавший приходил в свою бывшую школу, которую хорошо знал, знал тонкие места в ее охране. Во-вторых, психическое заболевание, которые близкие скрывали. В-третьих, они каким-то образом умудрялись добыть оружие, хотя в казанском случае он даже смог купить его легально», – рассказал Александр Рогоза.

По его мнению, в Ижевске нападавший, судя по всему, вооружался постепенно – почти целый год, – приобретая оружие на черном рынке. Мотивы Казанцева остаются до конца непонятными. Он оставил много следов, но они пока не могут прояснить, как мужчина дошел до состояния, в котором совершил нападение на беззащитных учителей и школьников.

«Мы знаем, что он более 10 лет наблюдался в психбольнице, последний раз посещал меньше двух недель назад. Я побывал в РКПБ, медики сказали, что он четырежды лежал здесь. И на последнем приеме его состояние не вызывало вопросов», – продолжает Александр Рогоза.

При этом он отметил, что отказ от препаратов при диагнозе, как у Казанцева, по словам пациентов, отпускает все болезненные проявления.

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