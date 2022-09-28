В Ижевске прощаются с погибшими при стрельбе в школе № 88

На похороны жертв трагедии в столице Удмуртии собрались родные, коллеги и ученики школы Фото: Михаил Красильников

28 сентября в Ижевске начали прощаться с погибшими в результате трагедии, которая произошла в понедельник, 26 сентября. Невменяемый вооруженный мужчина ворвался в ижевскую школу № 88 и начал беспорядочную стрельбу. Первым на пути налетчика встал пожилой охранник – он был застрелен на месте. Далее оказались убиты и ранены ученики и учителя.

Простились с учителем математики

Сегодня утром по адресу ул. Буммашевская, 7/3 в 9:00 состоялось прощание с учительницей математики Натальей Ведерниковой. Педагога с 25-летним стажем пришли проводить в последний путь около 100 человек – родные, коллеги и бывшие ученики.

Прощание с учительницей математики Натальей Ведерниковой Фото: Михаил Красильников

Прощание с учительницей математики Натальей Ведерниковой Фото: Михаил Красильников

Прощание с учительницей математики Натальей Ведерниковой Фото: Михаил Красильников

Прощание с учительницей математики Натальей Ведерниковой Фото: Михаил Красильников

В Свято-Михайловском соборе простились с 9-летним школьником

Порядка 50 человек пришли в 10 часов утра в Михаило-Архангельский кафедральный собор города Ижевска, чтобы проститься с погибшим во время стрельбы учеником школы № 88, 9-летним Кириллом. Помимо родственников здесь были горожане, которые не смогли остаться равнодушными к чужому горю. На улице дежурили сотрудники полиции.

Простились с 9-летним школьником Фото: Анастасия Захарова

Редакция выражает искренние соболезнования родственникам всех погибших.

Ранее мы попытались восстановить список погибших и раненых в ходе нападения на школу.

Вечером 28 сентября стало известно, какие выплаты получат семьи жертв пострадавших при обстреле 88 школы Ижевска.

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