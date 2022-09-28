Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в Ижевске

ДТП с участием иномарки и общественного транспорта на улице Удмуртской Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

27 сентября в Ижевске произошло ДТП с участием «Тойоты» и троллейбуса. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Известно, что около 16:30 часов возле дома 265/1 на улице Удмуртской произошло столкновение автомобиля «Тойота РАВ4» с троллейбусом, двигающимся в попутном направлении. Водителем легкового автомобиля был 30-летний мужчина.

Водитель троллейбуса не пострадала Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта: девушка 1998 года рождения и пожилой мужчина 1954 года рождения. Оба были доставлены в медицинское учреждение. 42-летняя водительница троллейбуса не пострадала.

На месте аварии продолжают работу оперативные службы для уточнения причины и обстоятельств происшествия.

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