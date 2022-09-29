Мобилизованные могут жениться в день обращения в ЗАГС

Брак можно заключить в день подачи заявления Фото: Архив КП

Частичная мобилизация считается особым обстоятельством, чтобы заключить брак в день обращения в ЗАГС. Об этом сообщает RT (18+).

«В таком случае основанием для сокращения срока для регистрации брака будет являться документ, например, повестка, справка или извещение, выданный военным комиссариатом о призыве гражданина на военную службу по мобилизации в ВС России», – сообщает RT со ссылкой на специалистов.

Документ из военного комиссариата необходимо предоставить в день регистрации союза.

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