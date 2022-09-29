В Ижевске сбили 58-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный свет светофора

Всего за последние сутки в Ижевске сбили трех пешеходов Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

По данным на 28 сентября, в Ижевске в авариях на дорогах пострадало три пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Так, рано утром на ул. Пятнадцатая 25-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 32-летнего пешехода. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ижевске сбили пешехода Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Около 10 часов утра на ул. Фруктовой 38-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 86-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне «зебры».

Авария на ул. Фруктовой Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером на ул. Клубной 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2105» сбил 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В Ижевске сбили пешехода Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Все пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, в Ижевске за сентябрь этого года было сбито 36 пешеходов, пять из которых погибли в ДТП, а 36 – травмированы, в их числе девять детей.

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