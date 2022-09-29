Ковчег с мощами святой Матроны Московской прибыл в Свято-Михайловский собор Ижевска

Мощи святой Матроны Московской. Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Сегодня, 29 сентября в Свято-Михайловский собор Ижевска привезли ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии. Святыня была доставлена из Тульской епархии - родины блаженной.

Ковчег с частицей мощей встретил ключарь храма протоиерей Роман Воскресенских вместе с клириками собора. Сразу после этого церковнослужители совершили молебное пение блаженной.

Мощи святой Матроны Московской. Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Святыня пробудет в соборе до вечера 2 октября. В течение этого времени в соборе будут ежедневно совершаться молебные пения блаженной Матроне. На молебны будут приниматься записки о поминовении, их можно подать лично или онлайн на сайте собора.

«Святая Матрона Московская горячо полюбилась всем нам. Мы ее любим и почитаем за то, что она никогда никому не отказывала при жизни, - помогала всем, кто к ней обращался за молитвенной помощь - так и по ныне она не оставляет тех, кто приходит к ней с какой-либо просьбой», - отметил протоиерей Роман Воскресенских.

Мощи святой Матроны Московской в Ижевске. Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Отец Роман также призвал в эти дни особенно помолиться блаженной Матроне за всех пострадавших в результате трагедии в школе № 88 Ижевска.

Напомним, что 26 сентября в 88 школе Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибло 17 человек, 11 из которых дети. В республике был объявлен трехдневный траур до 29 сентября.

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