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Общество29 сентября 2022 11:28

Часть улицы Воровского перекроют в Ижевске

Водителям стоит выбирать объездные пути
Софья Кель
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ночь на 30 сентября улицу Воровского в Ижевске перекроют. Там пройдут коммунальные работы по перекладке водопропускной трубы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Планируется ограничение движения на участке от улицы Краева до улицы К. Либкнехта с полуночи и до пяти утра 30 сентября.

Водителям рекомендуется заранее найти пути объезда.

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