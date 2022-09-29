В военкомате Удмуртии опровергли информацию о списках вещей, которые должны купить мобилизованные

Фото: архив редакции

Ижевчане в соцсетях рассказывают о том, что для мобилизованных есть специальные списки вещей, которые нужно взять с собой. В списке 29 позиций, среди которых бронешлем, берцы, газовая горелка, рюкзаки и др. То есть достаточно дорогое обмундирование. К слову, только бронешлем стоит около 50 тысяч рублей – это больше, чем средняя зарплата в республике.

Фото: t.me/Udm_novosti

Как рассказал «Комсомолке» официальный представитель военного комиссариата, никаких списков мобилизованным не выдают. Единственное, о чем стоит позаботиться – еда, вода и средства гигиены на время пути. Все обмундирование выдадут на месте: мобилизованные находятся на гособеспечении.

Фото: t.me/Udm_novosti

Отметим, на портале «Объясняем.рф» говорится о том, что мобилизированным требуются только предметы личной гигиены, а также термобелье, батарейки, фонарик, походная сидушка, спортивная шапка, тактические перчатки, химическая грелка и мультитул.

Напомним, 40 мобилизованных уехали на сборы 27 сентября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ковчег с мощами святой Матроны Московской прибыл в Свято-Михайловский собор Ижевска

Часть улицы Воровского перекроют в Ижевске

«Я притворился мертвым». Выживший при стрельбе в школе №88 Ижевска Тимур рассказал о трагедии