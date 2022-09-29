«Я притворился мертвым». Выживший при стрельбе в школе №88 Ижевска девятиклассник рассказал о трагедии

Ученик, на чьих глазах произошли кровавые события, рассказал, о том, что произошло в кабинете 403, куда удалось войти убийце Фото: Мария Бакланова

Это был обычный сентябрьский день в школе №88 Ижевска. Ученики 9 Г класса, в котором учится Тимур, писали тест по английскому языку в кабинете 403.

Внезапно раздался странный грохочущий звук. Учительница пошла проверить, что происходит, и тут же была убита нападавшим.

«Мы испугались и в шоке поспешили спрятаться около шкафов, но он нас заметил и пошел следом», – рассказал Тимур.

Артем Казанцев действовал машинально. Холодно. Ему были безразличны крики и мольбы детей. Он не кричал, не разговаривал. Просто молчал. Это добавляло ужас происходящему.

«Я, видимо, забежал за шкаф одним из первых, спрятался и закрыл глаза. А он был поблизости и стрелял в нас, как хотел. Меня пуля задела в руку. Прошла по касательной, а я притворялся мертвым. Было страшно открывать глаза», – вспоминает ужасные события школьник.

Убийца покончил с собой. Выстрелы стихли. Тимуру повезло выжить. Когда на помощь пришел спецназ, он нашел в себе силы и помогал вытаскивать серьезно раненых одноклассников. Все его мысли были о том, что они спасены.

Пережитое в кабинете английского оставило неизгладимый отпечаток на юноше. Страх и боль не оставляют его до сих пор. На возложении цветов у мемориала, память недавнего кошмара вновь захлестнула его: он чувствовал запах пороха и крови.

Ученики школы не могут прийти в себя. Вместе с родными они несут цветы и игрушки Фото: Мария Бакланова

Сейчас Тимур не знает, чего хочет и как сможет учиться дальше. Про учебу в самой школе он тоже пока говорить не готов. После похорон одноклассников подросток вместе с семьей собирается посетить оперативный штаб психологической помощи.

Напомним, близким пострадавших оказывается психологическая поддержка по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла страшная трагедия, в результате которой погибло 17 человек, из них 11 детей. По всей республике был объявлен трехдневный траур до 29 сентября.

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