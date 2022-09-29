Заблудившегося грибника нашли в лесу Ижевска

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии
В Ижевске нашли потерявшегося в лесу грибника. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.
Мужчина 1952 года рождения потерялся в лесу по ул. Песочная. Он постоянно был на связи со спасателями. Он рассказал им, что сильно замерз, не чувствует ног и не может передвигаться самостоятельно.
Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии
«Включив сирену, двигались в указанном направлении. Постоянно созванивались. Мужчина говорил, что слышит сирену, но кричать нет сил», - рассказал Алексей Беляев, начальник поисково-спасательного подразделения.
Горе-грибника нашли недалеко от лагеря «Волна». Мужчину укутали в термоодеяло, увезли из леса и передали врачам.
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