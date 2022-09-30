Стрела башенного крана упала на крышу строящегося ТЦ в Ижевске

Фото: подписчик IZHLIFE

В Ижевске строительный кран упал на стену здания нового торгово-офисного центра, строящегося рядом с ТЦ «Мой Порт», разрушив часть кирпичной кладки. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на очевидцев.

«Одна из секций крана в итоге упала на крышу. Существенных повреждений не замечено, о пострадавших не сообщается», – пишет городской портал.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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