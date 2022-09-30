Туристический поезд отправится из Ижевскка по Поволжью

Поезд отправится из Ижевска Фото: Архив КП

Из Удмуртии отправится туристический поезд Ижевск – Казань – Тольятти – Самара – Казань – Свияжск – Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В рамках поездки путешественники увидят Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, «Замок Гарибальди» в Самарской области, Жигулевский пивоваренный завод, музей под открытым небом «Остров – град Свияжск», и аквапарк в Казани (дополнительная экскурсия).

Время отправки поезда: 7 октября в 10:09. Тур продлится до 11 октября.

В Казани к поезду прикрепят еще три вагона с маршрутом «Казань – Самара». Купить билеты можно самостоятельно.

Вагоны оборудованы биотуалетами, кондиционерами и розетками.

Информацию можно получить по номеру +7 (910) 142-38-46 (с 8:00 до 17:00 по будним дням).

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