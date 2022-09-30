Бункер предлагают построить жителям Ижевска

Бункер предлагают построить в Ижевске

Объявление с предложением построить подземный бункер появилось на сайте объявлений в Ижевске.

Сделать сооружение предлагают за 300 тысяч. Судя по всему, заказчику важно, чтобы при этом использовался бетон марки м350. Более подробной информации нет.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, есть ли в Ижевске действующие бомбоубежища.

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