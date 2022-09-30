Рейсы теплоходов в Ижевске отменят в будни

Расписание теплоходов изменится из-за погоды Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В столице Удмуртии с 1 октября изменят расписание теплоходов. Об этом сообщает пресс-служба города со ссылкой на «Парки Ижевска».

В будни все рейсы отменяются. В выходные оставляют только маршруты на 12:00 и 15:00.

Вопросы можно задать по телефону 8-912-856-38-86.

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