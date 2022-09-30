825 тысяч рублей похитили у жительницы Ижевска

Мошенники обманули 35-летнюю ижевчанку Фото: Амир Закиров

В отделение полиции обратилась 35-летняя жительница Ижевска и рассказала о краже денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Она увидела рекламу о заработке на инвестициях в октябре прошлого года в интернете. Потерпевшая перешла по ссылке, заполнила анкету и получила письмо с требованием внести деньги на специальный счет. Ей объяснили, что сумму инвестируют в разные компании и в будущем прибыль от них переведут женщине.

Ижевчанка отправила 15 тысяч рублей. Затем взяла кредит в банке на сумму более 800 тысяч рублей. Эти деньги она также перевела на счета злоумышленников. Когда мошенник перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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