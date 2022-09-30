Запрет нахождения посторонних людей на территориях школ предложили ввести в России

Безопасность школ начали обсуждать после трагедии в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории. Об этом пишет RT (18+).

В связи с недавней трагедией в школе № 88 Ижевска, депутаты приняли решение о необходимости мер по повышению уровня безопасности российских школ.

Сухарев и Каргинов предлагают запретить посторонним людям находиться на территории школ во время проведения уроков. Депутаты также призывают проводить родительские собрания только вечером и без присутствия детей.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение законодателей.

«Непосредственно физической охраны, это должны быть хорошо обученные и оснащенные люди, не бабушки-пенсионерки, которые не владеют никакими навыками, а именно прошедшие специальную подготовку люди», — отметила сенатор.

Со слов Гумеровой для директоров школ уже существует инструкция и сегодня она доведена до антитеррористических комитетов в регионах, «чтобы директорам было легче ориентироваться».

Женщина также предложила передать списки людей, которые имеют психические отклонения и стоят на учёте, в МВД для профилактики и отслеживания.

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