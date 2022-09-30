На время ремонта школы № 88 детей переведут в соседние заведения

Школу № 88 отремонтируют Фото: Мария Бакланова

Власти рассказали, как будет организован учебный процесс в школе № 88, где произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в школе пройдет ремонт.

«Буквально сегодня мы приступили к составлению смет на ремонтные работы. Постараемся сделать все возможное, чтобы школа преобразилась, чтобы ничего не напоминало ребятам и сотрудникам о трагедии, и сделаем это в максимально короткие сроки. Уже есть несколько компаний, готовых помочь в восстановлении здания», – рассказал глава Ижевска.

С 3 октября дети будут учитсья дистанционно. С 10 октября 1–4 классы отправят в школу №5, а старшеклассников – в школу №86.

В течение следующей недели родителям и детям продолжат оказывать помощь психологи федеральных центров, а затем – местные. Ученикам также дадут отдохнуть в загородных лагерях, где тоже будут работать специалисты.

Как отметил Олег Бекмеметьев, во всех образовательных организациях установлены тревожные кнопки и ограждения. Обсуждается вопрос о том, чтобы запретить доступ посторонним на территорию школ. Прорабатывается возможность дополнительных технических мер, чтобы обеспечить безопасность. Будут анализировать эффективность расходования денег, которые выделяют на работу ЧОПов.

Татьяна Чуракова, вице-премьер Удмуртии, отметила, что семьям погибших выделят 1 млн рублей, пострадавших – 500 тысяч рублей. Республика взяла на себя расходы по организации похорон.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram https://t.me/izhkp и Viber https://invite.viber.com/?g2=AQBY6kxBK%2Fe8MU7kXIo%2Fm6sEhpcz8%2FF2BCOYIVwq%2Fg7uDQIJQujnplQmb%2FMD5O1X&lang=en – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Учительницу, погибшую при обстреле школы № 88 Ижевска, посмертно наградили знаком отличия

Кровавый след Артема Казанцева: убивший 17 человек в 88-й школе Ижевска не впервые напал с оружием на людей

«По этажам спускаешься – везде кровь». Родители и знакомые учеников школы № 88 Ижевска рассказали, как переживали нападение