Бесплатная вакцинация животных от бешенства пройдет в Ижевске

Вакцинация пройдет в выездных пунктах
В Ижевске 1, 2 и 8 октября пройдет бесплатная вакцинация живаотных от бешенства. Сделать прививку можно по следующим адресам:
1 октября:
10-00 – 11-00 ул. Школьная, 44А (автомобильная стоянка)
11-30 – 13-30 ул. Клубная, 33 (Ленинский отдел ЗАГС)
14-00 – 15-00 ул. Малиновая гора (ориентир агитплощадка)
10-00 –12-00 ул. Тимирязева, 5А (ориентир магазин «Каравай»)
12-30 – 13-30 ул. Совхозная, 111 (м-н «Пятёрочка»)
14-00 – 15-00 ул. Совхозная, 9 (м-н «Магнит»)
2 октября:
10-00 – 12-00 ул. Дзержинского, 48Б (возле ларька «Славица»)
12-30 – 14-30 Рябиновый сквер (ориентир ул. 9 января, 167)
10-00 – 11-30 перекрёсток ул. Партизанская и ул. Краснопосельская
12-00 – 13-30 ул. Щедрина, 1 (ориентир школа № 65)
14-00 – 15-00 ул. Камская, 6 (ориентир школа № 36)
8 октября:
10-00 – 11-30 мкр. Люлли, ул. Люллинская, 3 (ориентир магазин)
12-00 – 13-00 мкр. Медведево (перекрёсток ул. Медведевская и ул. Санаторная)
13-30 – 15-00 мкр. Костина Мельница, конечная остановка общественного транспорта (ориентир «Почта России»)
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