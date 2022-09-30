Пьяный житель Удмуртии напал с ножом на подростка

От удара ножом пострадал подросток Фото: Амир Закиров

27 сентября 41-летний ранее судимый житель Сарапула ударил ножом 17-летнего юношу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По данным следствия, пьяный мужчина гулял по улице Азина в Сарапуле. Он поссорился с подростком, а после нанес ему ножевое ранение.

Молодой человек в больнице. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)

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