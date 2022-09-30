Пьяный житель Удмуртии напал с ножом на подростка

От удара ножом пострадал подросток
Фото: Амир Закиров
27 сентября 41-летний ранее судимый житель Сарапула ударил ножом 17-летнего юношу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
По данным следствия, пьяный мужчина гулял по улице Азина в Сарапуле. Он поссорился с подростком, а после нанес ему ножевое ранение.
Молодой человек в больнице. Подозреваемый задержан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Бесплатная вакцинация животных от бешенства пройдет в Ижевске
Стрела башенного крана упала на крышу строящегося ТЦ в Ижевске
825 тысяч рублей похитили у жительницы Ижевска