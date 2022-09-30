Любовь Зайцева покинула пост главы Индустриального района Ижевска

В Индустриальном районе сменился глава

26 сентября Любовь Зайцева покинула пост главы Индустриального района города. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Причина – избрание в Госсовет региона.

«Почти двадцать лет назад мне поступило предложение занять должность заместителя Главы Индустриального района по социальным вопросам. Сначала в качестве зама, затем одиннадцать лет – на посту главы района. Все эти годы старалась делать так, чтобы в родном Индустриальном районе было комфортно жить. Решать эти вопросы удавалось только в тесном взаимодействии с администрацией города и депутатским корпусом. И я всегда чувствовала поддержку коллег. Теперь буду работать в Государственном Совете Удмуртии. Уверена, мы по-прежнему будем взаимодействовать и воплощать в жизнь проекты, направленные на развитие Ижевска», – прокомментировала Любовь Зайцева.

С 27 сентября на должность главы района переведен Юрий Безмельницын, который ранее был заместителем главы районной администрации.

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