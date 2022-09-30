73-летнего жителя Ижевска осудили за двойное убийство в Первомайском районе

Мужчина ударил женщин ножом Фото: Амир Закиров

Суд вынес приговор 73-летнему ижевчанину, который убил двух женщин в Первомайском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Следсвтенного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2021 осужденный гостил у 59-летней женщины и ее 35-летней дочери. Они выписвали, а потом мужчина поссорился с матерью и ударил ее ножом. Затем он убил дочь. Обе скончались, а преступник еще и надругался над телом одной из женщин.

Суд назначил мужчине 19 лет и 2 месяца колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

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