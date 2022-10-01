Скончалась заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева

Людмила Гузнищева. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

На 67-м году жизни скончалась Людмила Гузнищева, заслуженный работник здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Коллеги помнят ее как деятельного, энергичного и ответственного руководителя», – говорится в сообщении.

Людмила Александровна работала педиатром. Общий стаж – более 40 лет. Она награждена знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами

Государственного Совета Удмуртии, министерства здравоохранения Удмуртии.

Прощание состоится 2 октября в 10:00 по адресу: ул. Буммашевская, 7/3, похоронный дом «Вознесение».

СПРАВКА

Людмила Александровна Гузнищева окончила ИГМА в 1979 году. По распределению стала педиатром в детской больнице №5. Там она трудилась девять лет.

С 1988 года восемь лет работала заведующей педиатрическим отделением.

1996 – 2004 – стала заместителем главного врача детской городской клинической больницы № 5.

В 2005 году перешла на работу в Минздрав Удмуртии. 13 лет Людмила Гузнищева проработала начальником отдела лечебно-профилактической помощи матерям и детям. Была также замминистра. Она занималась разработкой нормативно-правовых актов в сфере охраны детства и организацией лечебно-профилактической помощи матерям и детям.

С 2018 года работала в одном из подведомственных учреждений Минздрава России.

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