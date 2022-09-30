Мальчика, получившего ранение при стрельбе в школе № 88 Ижевска, выписали из больницы

Мальчик пострадал при стрельбе в школе Фото: Мария Бакланова

Мальчика, пострадавшего во время нападения на ижевскую школу, сегодня выписали из Республиканской детской клинической больницы. Об этом сообщает вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Сейчас состояние мальчика стабильно хорошее. Он останется на больничном, где будет находиться под наблюдением врачей.

Напомним, стрельба произошла в школе №88 утром 26 сентября. На школу напал выпускник Артем Казанцев, страдающий шизофренией. Погибли 17 человек, 25 были ранены. 15 пострадавших перевезли на лечение в Москву.

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