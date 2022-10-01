Еще часть жителей Удмуртии отправилась на частичную мобилизацию

Среди мобилизованных много добровольцев. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии проводили еще часть жителей, которых мобилизовали. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Среди мобилизованных много добровольцев, которые не стали дожидаться повестки.

«В первую очередь, я мужчина. Я должен отдать долг Родине. Во-вторых, у меня там много знакомых, которые ждут поддержки именно от нас – запасников. И, конечно же, чтобы мои родные, близкие, знакомые спали, работали без страха, не думали, что им что-то угрожает в жизни», – рассказал доброволец Иван Русаев.

Проводить мобилизованных пришли родные и близкие. Также с напутственным словом перед ними выступил Ильяс Ханнанов, заместитель председателя правительства Удмуртии, который сам прошел первую и вторую Чеченские кампании.

«77 лет назад наши деды, отцы и прадеды разгромили фашистов. Сегодня нацисты вновь грабят, убивают насилуют мирных жителей, разрушают города и населенные пункты. Наша страна и наша армия ведут бескомпромиссную борьбу с этим злом. Понимаю те чувства, которые испытываете вы и ваши родные. Желаю вам, ребята, крепкой армейской дружбы, успешного выполнения поставленных задач и скорейшего возвращения домой. Вас ждут с нетерпением ваши родные и близкие. Со стороны республики мы окажем им всестороннюю поддержку и помощь», – высказался вице-премьер.

Получить ответы на вопросы по поводу мобилизации можно по телефону 122 с 8:00 до 19:00 по будням или с 8:00 до 14:00 по субботам.

Ранее в Удмуртии отправили на военную подготовку около 40 человек.

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