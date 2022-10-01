Автобусный маршрут № 173 перестанет ходить рядом с Ижевском

Еще один пригородный маршрут перестанет ходить рядом с Ижевском Фото: Архив КП

В Ижевске со 2 октября перестанет ходить маршрут № 173 «с. Якшур-Бодья – Ст. Зятцы – д. Варавай». Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Причина – прекратили действовать маршрутные карты. Теперь до Варавая от Якшур-Бодьи можно доехать на автобусе № 312 «Ижевск АВ – с. Якшур-Бодья». Появится и дополнительный рейс: из Ижевска он отправится в 16:50 с автовокзала, из Якшур-Бодьи в 18:15. Подробное расписание можно найти здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бесплатная вакцинация животных от бешенства пройдет в Ижевске

Мальчика, получившего ранение при стрельбе в школе № 88 Ижевска, выписали из больницы

Новый рейс в Екатеринбург будет курсировать из аэропорта Ижевска