В Удмуртии простились с двумя погибшими в ходе спецоперации военными

Василия Абашева проводили в последний путь в Ижевске, Олега Ергина – в Селтинском районе
Фото: Архив КП
2 октября в Удмуртии простились с еще двумя военнослужащими из республики, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине – рядовыми Олегом Ергиным и Василием Абашевым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Василия Абашева проводили в последний путь в Ижевске, Олега Ергина – в Селтинском районе.
«За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, Олег Ергин представлен к ордену Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
Свои соболезнования родным и близким бойцов выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Семьям оказывается вся необходимая помощь.
Редакция КП-Ижевск присоединяется к соболезнованиям.
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