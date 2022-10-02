В Удмуртии благоустраивают место захоронения поэтессы Ашальчи Оки

Фото: администрация Алнашского района

В Алнашском районе реставрируют место захоронения первой удмуртской поэтессы и писательницы Ашальчи Оки (Акилины Векшиной). Об этом сообщает администрация района в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Фото: администрация Алнашского района

Фото: администрация Алнашского района

Реставрационные работы связаны со 125-летием поэтессы, которое республика отметит в 2023 году.

Напомним, в августе на фасаде дома №87 по улице Дзержинского в Ижевске появились большие портреты Ашальчи Оки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как идет расследование стрельбы в школе № 88 в Ижевске

Заседание первой сессии Госсовета Удмуртии нового созыва назначили на 5 октября

Школьника, которого ранили при стрельбе в школе № 88, наградили за мужество

Житель Ижевска стал героем программы «Живая еда» на НТВ

В Ижевске пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии