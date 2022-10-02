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Общество2 октября 2022 13:37

В Удмуртии благоустраивают место захоронения поэтессы Ашальчи Оки

В 2023 году республика отметит ее 125-летие
Источник:kp.ru
Фото: администрация Алнашского района

Фото: администрация Алнашского района

В Алнашском районе реставрируют место захоронения первой удмуртской поэтессы и писательницы Ашальчи Оки (Акилины Векшиной). Об этом сообщает администрация района в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Фото: администрация Алнашского района

Фото: администрация Алнашского района

Фото: администрация Алнашского района

Фото: администрация Алнашского района

Реставрационные работы связаны со 125-летием поэтессы, которое республика отметит в 2023 году.

Напомним, в августе на фасаде дома №87 по улице Дзержинского в Ижевске появились большие портреты Ашальчи Оки.

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