В Удмуртии благоустраивают место захоронения поэтессы Ашальчи Оки

Фото: администрация Алнашского района
В Алнашском районе реставрируют место захоронения первой удмуртской поэтессы и писательницы Ашальчи Оки (Акилины Векшиной). Об этом сообщает администрация района в официальном сообществе во «ВКонтакте».
Фото: администрация Алнашского района
Фото: администрация Алнашского района
Реставрационные работы связаны со 125-летием поэтессы, которое республика отметит в 2023 году.
Напомним, в августе на фасаде дома №87 по улице Дзержинского в Ижевске появились большие портреты Ашальчи Оки.
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