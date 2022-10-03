Поисковики из Удмуртии в сентябре подняли останки восьми красноармейцев

Фото: vk.com/dolgizhevsk

26 сентября сводный поисковый отряд из Удмуртии вернулся из Ленинградской области, где проходил осенний этап Межрегиональной поисковой экспедиции «Любань». Об этом сообщает Общественная организация «Долг» на своей странице «ВКонтакте»,

«Всего за дни проведения осеннего этапа экспедиции было поднято 16 бойцов РККА, поисковиками Удмуртии поднято 8 бойцов», – говорится в сообщении.

Фото: vk.com/dolgizhevsk

Фото: vk.com/dolgizhevsk

У одного из найденных бойцов была при себе ложка с подписью «МЕНИКОВ», также обнаружена вилка с буквами «НКИ» (варианты прочтения – «ИКИ», «ИЖИ»). Были найдены и другие личные вещи, но они не были подписаны. Сейчас ведется работа по установлению имен.

В экспедиции участвовали поисковики из шести регионов: Удмуртия, Татарстан, Архангельская, Вологодская и Ленинградская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. В сводный отряд из нашей республики вошли отряды «Долг» (Ижевск), «Патриот» (Балезино) и «Набат Памяти» (Можга), а также группа поисковиков-новичков глазовской школы № 10.

«Выходя из Любанского леса, ты чувствуешь легкое переживание за тех бойцов, которых мы еще не подняли и которые ждут нас в надежде, что и их очень скоро найдут, и они перестанут быть неизвестными. Ты выходишь из леса и видишь, что с тобой идут не маленькие и не понимающие дети, а уже повзрослевшие ребята с совершенно другим мировоззрением, которые понимают, что происходило в этих лесах, будут помнить и говорить о войне совсем по-другому», - поделился активист ПО «Патриот» Роман Энтентеев.

С 1999 года поисковая экспедиция «Любань» работает в полосе наступления 54-й армии Волховского фронта, которая участвовала в Любанской (1942 год) и Смердынской (1943 год) наступательных операций. За это время были обнаружены и захоронены останки 4 600 бойцов.

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