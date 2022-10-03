65-летний мужчина погиб в аварии на окружной дороге в Ижевске

В результате ДТП водитель «Лады XRAY» скончался Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
Сегодня, 3 октября, на Окружной автодороге Завьяловского района в Ижевске столкнулись «КАМАЗ» и «Лада XRAY». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Авария произошла на пересечении микрорайонов Нагорный и Орловское. Пожилой водитель не справился с управлением при совершении обгона и врезался в грузовик.
В результате ДТП водитель «Лады XRAY» скончался, водитель грузового автомобиля не пострадал.
Спасателями проводилось деблокирование пострадавшего.
На месте аварии движение транспорта затруднено. Сотрудники ДПС предоставили возможность движения в разные стороны по одной полосе.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Экс-замминистра МВД Удмуртии Поволоцкий возглавил головное научно-техническое подразделение МВД России
Как идет расследование стрельбы в школе № 88 в Ижевске