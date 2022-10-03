65-летний мужчина погиб в аварии на окружной дороге в Ижевске

В результате ДТП водитель «Лады XRAY» скончался Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Сегодня, 3 октября, на Окружной автодороге Завьяловского района в Ижевске столкнулись «КАМАЗ» и «Лада XRAY». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Авария произошла на пересечении микрорайонов Нагорный и Орловское. Пожилой водитель не справился с управлением при совершении обгона и врезался в грузовик.

В результате ДТП водитель «Лады XRAY» скончался, водитель грузового автомобиля не пострадал.

Спасателями проводилось деблокирование пострадавшего.

На месте аварии движение транспорта затруднено. Сотрудники ДПС предоставили возможность движения в разные стороны по одной полосе.

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