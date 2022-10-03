Экс-замминистра МВД Удмуртии Поволоцкий возглавил головное научно-техническое подразделение МВД России

Сергей Поволоцкий. Фото: МВД по Удмуртии

Бывший заместитель министра МВД Удмуртии Сергей Поволоцкий назначен начальником Научно-производственного объединения Спецтехника и связь МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России), которое входит в в структуру МВД России и является головным научно-техническим подразделением ведомства (эта должность является генеральской). Как сообщает пресс-служба объединения, 26 сентября президентом России подписан соответствующий указ.

Полковник внутренней службы Сергей Поволоцкий служит в органах внутренних дел с 1993 года. С 1999 года занимал различные руководящие должности в МВД Удмуртии.

В 2007 году с отличием окончил Академию управления МВД России. С 2007 по 2011 гг. – заместитель министра внутренних дел по Удмуртии - начальник штаба.

С 2015 года – заместитель министра внутренних дел республики.

За время службы Поволоцкий не раз выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.

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