В Ижевске отремонтировано 20 придомовых территорий в рамках национального проекта

Наиболее масштабные работы проходили во дворе по улице Льва Толстого. Так двор выглядел в 2018 году Фото: Яндекс.Карты

В этом году в Ижевске было отремонтировано 20 дворовых территорий около многоквартирных домов. Из них 6 – в Первомайском районе, 5 – в Устиновском районе, 1 – в Индустриальном районе и по 4 двора в Ленинском и Октябрьском районах города. Об этом сообщает администрация города.

Во всех дворах были установлены бордюры и новое асфальтовое покрытие. Обустроены комфортные входные группы. Кроме того, в 11 дворах были созданы парковочные места, в 4 проведено освещение, а в 10 были установлены малые архитектурные формы.

Наиболее масштабные работы проходили во дворе по улице Льва Толстого, около домов 7а, 9, 11. Здесь была отремонтирована проезжая часть, создана парковка, восстановлены тротуары и облагорожены входные группы около подъездов. Была установлена спортивная площадка и новое уличное освещение.

Жители многоэтажек сами разработали проект, провели необходимые экспертизы, а также обеспечили софинансирование в объеме 1,3 млн рублей. Общая стоимость работ на объекте составила – 21,6 млн рублей.

Помимо территорий на Льва Толстого обновились дворы по следующим адресам:

1.Заречное шоссе, 71

2.ул. Клубная, 64

3.ул. Камбарская, 29

4.ул. Т. Барамзиной 50, 72

5.ул. Ленина, 114

6.ул. Баранова, 59

7.ул. Т. Барамзиной, 64, 66, 68, 70

8.ул. 30 лет Победы, 58

9.ул. Ракетная, 24

10.ул. Карла Либкнехта, 62

11.ул. Восточная, 9

12.ул. Красноармейская, 142

13.ул. 50 лет Пионерии, 27

14.ул. 30 лет Победы, 32

15.ул. Союзная, 55

16.Заречное шоссе, 21

17.ул. Нижняя, 16

18.ул. Труда 48, 48а

19.ул. Труда, 58

Жители всех этих домов участвовали в конкурсном отборе за включение в нацпроект «Жилье и городская среда» в 2017-2018 годах. Всего с 2018 года в Ижевске по этому проекту благоустроено 172 придомовые территории.

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