Пострадавших и погибших во время стрельбы в школе № 88 Ижевска учителей и учеников предлагается представить к госнаградам

Учителя школы пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить и эвакуировать учеников Фото: Мария Бакланова

Общественная палата Удмуртии обратилась к главе региона Александру Бречалову с ходатайством о награждении учителей и учеников, ставших жертвами обстрела в школе № 88, государственными знаками отличия. Об этом сообщается на странице в «ВКонтакте» председателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты Удмуртии Ольги Лихачевой.

Учителя школы пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить и эвакуировать учеников. Они смогли успокоить школьников и успешно вывести их на безопасную территорию.

К примеру, одной из жертв стала Наталья Ведерникова. Более 25 лет она преподавала математику для ребят, которые ее очень ценили и уважали.

«В этой школе работает моя близкая подруга. Она спасала жизни. Героически спасала. Это тогда была ее работа, ее профессиональный и человеческий долг. По-другому она не могла! Как и любой другой педагог, сотрудник, старшеклассник. Мы будем всегда говорить им «Спасибо». Всегда! Но я предлагаю прибавить к нашей благодарности еще и благодарность государства», – заявила Ольга Лихачева.

Эту идею также поддержала и Анастасия Власова – директор Centre digital & media и Советник Главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям.

«Мне до сих пор сложно подбирать слова и сдерживать слезы, когда думаю об этом дне... 26 сентября разделило нашу жизнь на «до» и «после». И как раньше уже не будет. Это невозможно забыть, и это невозможно простить. Никто и ничто не сможет вернуть нам погибших. Всё, что мы можем – это помнить о них и чтить их память... Общественная палата Удмуртии выступила с инициативой наградить посмертно погибших в 88-й школе педагогов. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Они были с детьми до конца, и полностью выполнили свой долг – и профессиональный, и человеческий», – поделилась Анастасия Власова на своей странице «ВКонтакте».

Поддержать эту инициативу можно подписав петицию по ссылке.

Напоминаем, что в результате стрельбы в школе № 88 погибли 11 учеников, 3 учителя, 2 охранника и вахтерша. Также известно о 23 раненых. Нападавшим оказался выпускник этой школы Артем Казанцев.

По факту трагедии возбуждено три уголовных дела.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-замминистра МВД Удмуртии Поволоцкий возглавил головное научно-техническое подразделение МВД России

Как идет расследование стрельбы в школе № 88 в Ижевске

Поисковики из Удмуртии в сентябре подняли останки восьми красноармейцев