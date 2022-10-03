У жителя Ижевска украли почти 800 тысяч рублей

Мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка Фото: Мария Бакланова

В Ижевске у 47-летнего мужчины украли 788 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Все началось с того, что мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его в том, что неизвестные пытаются перевести деньги с его личного счета. После этого, мужчина в течение недели переводил свои сбережения на счета злоумышленников. А затем, когда счет ижевчанина был обнулен, они стали использовать предлог о попытках оформления кредитов на его имя.

Всё это время мошенники постоянно находились на связи с мужчиной и давали ему указания о переводе денег на специальные счета.

Позднее мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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