Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 10:44

У жителя Ижевска украли почти 800 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками банка
Софья Кель
Мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка

Мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске у 47-летнего мужчины украли 788 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Все началось с того, что мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его в том, что неизвестные пытаются перевести деньги с его личного счета. После этого, мужчина в течение недели переводил свои сбережения на счета злоумышленников. А затем, когда счет ижевчанина был обнулен, они стали использовать предлог о попытках оформления кредитов на его имя.

Всё это время мошенники постоянно находились на связи с мужчиной и давали ему указания о переводе денег на специальные счета.

Позднее мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

65-летний мужчина погиб в аварии на окружной дороге в Ижевске

В Ижевске отремонтировано 20 придомовых территорий в рамках национального проекта

41-летний житель Удмуртии предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и грабеже