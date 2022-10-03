Педагог из Удмуртии стал обладателем спец-приза в конкурсе «Учитель года России»

Артем Малинин один из 15 лучших учителей со всей России, выбранных в рамках конкурса «Учитель года России» Фото: Артем Малинин

Учитель истории в гимназии им. К. Герда Артем Малинин стал одним из 15 лучших учителей со всей России, выбранных в рамках конкурса «Учитель года России». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Впервые за 15 лет преподавателю из Удмуртии удалось добиться такого результата. Финал конкурса прошел в эти выходные в Тюмени, где Артем Малинин был награжден специальным призом в номинации «За мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе».

Помимо статуэтки, преподаватель истории также был не обделен вниманием со стороны организаторов конкурса. Сергей Марданов, ответственный за связь с ВУЗами директор компании «ВКонтакте», не только вручил «цифрового пеликана» Артему Малинину, но и тепло отозвался о нем на своей личной странице в сети.

«Поздравляю еще раз Артема и всю команду Удмуртии, которая помогала ему в этом финале. Он прекрасный педагог (даже завидую его ученикам), использует современные форматы коротких видеоклипов, в том числе генерирует контент вместе с детьми в созданном им же медиацентре при гимназии. Успешно совмещает в своих уроках не только цифровые инструменты, но и современный язык на котором общаются школьники в соцсетях - язык мемов», – написал Сергей.

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