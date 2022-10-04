До + 14 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 4 октября

Пасмурные дни могут стать поводом для улыбок Фото: Эдуард КАРИПОВ

Днем 4 октября в Ижевске ожидается пасмурная погода, температура воздуха до +14 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Без осадков. Ветер южный, 3,9 м/с.

Вечером пасмурность сохранится, а температура воздуха опустится до + 10 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 57 %, днем 46 %, вечером 56 %. Магнитное поле слабо-возмущенное.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня.

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